За ексмера Одеси Геннадія Труханова внесли заставу

За колишнього мера Одеси Геннадія Труханова внесли заставу. Йому обрали запобіжний захід у справі про участь у злочинній організації та незаконе заволодіння землею.

Про це Суспільному повідомив адвокат Труханова Олександр Лисак, передає 24 Канал. Дивіться також Труханов досі має доступ до державної таємниці: СБУ не позбавила його права Яку суму застави внесли за Труханова? Посадовець мав сплатити 42 мільйони гривень: 30 мільйонів він вніс раніше, але після збільшення застави мав доплатити ще 12 мільйонів. За словами адвоката, кошти почали збирати одразу після оголошення ухвали, а остаточну суму внесли 17 листопада. До процесу долучилися понад 25 осіб, які й забезпечили повне покриття застави. Що цьому передувало? 31 жовтня у Печерському районному суді Києва відбулося засідання у справі ексмера Одеси Геннадія Труханова. Йому інкримінують службову недбалість, яка призвела до загибелі 9 людей під час сильної зливи.

Підозри також висунули кільком його заступникам та іншим посадовцям міської ради, які, за версією слідства, не забезпечили належне функціонування системи водовідведення, що й стало причиною трагедії.

Після рішення суду про цілодобовий домашній арешт Геннадій Труханов подав апеляційну скаргу.

Суд вирішив змінити розмір застави для Труханова. Вона зросла з 30 до 42 мільйонів гривень. Водночас суд не підтримав вимогу сторони обвинувачення про взяття його під варту.