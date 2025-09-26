Бывшего начальника Одесского ТЦК Олега Борисова подозревают в незаконном обогащении на почти 200 миллионов гривен. Однако за него внесли залог в размере более 44 миллионов гривен, чтобы освободить из-под стражи.

Среди тех, кто решил сделать свой "финансовый вклад" в освобождение Борисова в частности двое адвокатов Виктора Януковича – Виталий Сердюк и Александр Бабиков. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "ТСН".

Что известно о деле Борисова?

По данным СМИ, за экс-начальника Одесского ТЦК Евгения Борисова внесли залог в размере более 44 миллионов гривен. Борисова подозревают в незаконном обогащении на почти 200 миллионов, взяточничестве и уклонении от службы.

За Евгения Борисова внесли залог

Детали по делу Борисова: коротко о главном