За экс-начальника Одесского ТЦК Борисова внесли более 44 миллионов гривен залога, – СМИ
- За бывшего начальника Одесского ТЦК Евгения Борисова внесли залог более 44 миллионов гривен для освобождения из-под стражи.
- Борисова подозревают в незаконном обогащении на почти 200 миллионов гривен, взяточничестве и уклонении от службы.
Бывшего начальника Одесского ТЦК Олега Борисова подозревают в незаконном обогащении на почти 200 миллионов гривен. Однако за него внесли залог в размере более 44 миллионов гривен, чтобы освободить из-под стражи.
Среди тех, кто решил сделать свой "финансовый вклад" в освобождение Борисова в частности двое адвокатов Виктора Януковича – Виталий Сердюк и Александр Бабиков. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "ТСН".
Что известно о деле Борисова?
По данным СМИ, за экс-начальника Одесского ТЦК Евгения Борисова внесли залог в размере более 44 миллионов гривен. Борисова подозревают в незаконном обогащении на почти 200 миллионов, взяточничестве и уклонении от службы.
Детали по делу Борисова: коротко о главном
По данным следствия, 2 декабря 2022 года Борисов не явился вовремя на службу и уклонялся от ее прохождения до 16 декабря 2022 года. В качестве подтверждения уважительной причины своей неявки он сознательно предоставил поддельную выписку из медицинской карты о якобы пребывании с 2 по 16 декабря 2022 года на лечении в медучреждении.
Кроме этого, отмечается, что вместо лечения за рубежом с декабря 2022 года по январь 2023 года Борисов отдыхал со своей матерью и женой в Республике Сейшельские Острова и Королевстве Испания.
В 2023 году журналисты УП выяснили, что семья Борисова купила в Испании недвижимость и автомобили на миллионы долларов. Это произошло уже после начала полномасштабного вторжения России в Украину. Сам Борисов уверял, что "не в курсе" об имуществе семьи в Испании, а потом говорил, что его жена занимается там розничной торговлей, и он не вмешивается в ее дела.
22 июля 2023 года одесскому экс-военному сообщили о подозрении в незаконном обогащении, самовольном оставлении места службы и уклонении от службы. Ему грозило до 10 лет заключения в случае обвинительного приговора.
Через два дня, 24 июля 2023 года, ГБР впервые задержало бывшего военкома. До этого Борисов пытался сбежать от следствия, но 25 июля суд отправил подозреваемого под стражу, а впоследствии арестовал и его имущество. В ходе расследования Борисову также объявили о подозрении в незаконном обогащении на крупную сумму денег.