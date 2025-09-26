Колишнього начальника Одеського ТЦК Євгена Борисова підозрюють у незаконному збагаченні на майже 200 мільйонів гривень. Однак за нього внесли заставу у розмірі понад 44 мільйонів гривень, щоб звільнити з-під варти.

Серед тих, хто вирішив зробити свій "фінансовий внесок" у звільнення Борисова зокрема двоє адвокатів Віктора Януковича - Віталій Сердюк та Олександр Бабіков. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "ТСН".

Що відомо про справу Борисова?

За даними ЗМІ, за ексначальника Одеського ТЦК Євгена Борисова внесли заставу у розмірі понад 44 мільйони гривень. Борисова підозрюють у незаконному збагаченні на майже 200 мільйонів, хабарництві та ухиленні від служби.

Окрім цього, журналісти знайшли в нього елітну нерухомість в Іспанії, набуту вже після початку повномасштабного вторгнення Росії.

За Євгена Борисова внесли заставу / Фото "ТСН"