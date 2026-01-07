В Британию неожиданно прибыли спецподразделения США, захватившие Мадуро и ликвидировавшие бен Ладена

На британской авиабазе RAF Fairford зафиксировано развертывание подразделений и редких образцов вооружения 160-го авиационного полка специальных операций армии США, а также бойцов Delta Force и SEAL Team 6. Вместе с ними туда прибыли "летающие батареи" AC-130J Ghostrider и уникальные вертолеты MH-47G Chinook.

Это может свидетельствовать о подготовке масштабной операции. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Defence Express.

Что известно о развертывании спецподразделений США в Британии?

Начиная с 3 января, в Великобритании наблюдается нетипичная активность американской военно-транспортной авиации. Самолеты C-17A Globemaster III регулярно совершали рейсы на авиабазу RAF Fairford, расположенную на юге Англии неподалеку от Суиндона.

Всего на базе приземлилось более десяти транспортных самолетов, а также остались по меньшей мере два AC-130J Ghostrider и конвертоплан CV-22 Osprey. Параллельно на авиабазе Mildenhall на востоке страны были размещены патрульные самолеты P-8 Poseidon. Позже в воздушном пространстве Британии зафиксировали MH-47G Chinook – версию, которая находится на вооружении исключительно сил специальных операций США.

Эта концентрация сил привлекла внимание западных профильных медиа. Издание Aviationist собрало подробную информацию и пришло к выводу, что в Великобританию перебросили подразделения 160-го авиаполка спецопераций по меньшей мере с двумя MH-47G Chinook и пятью MH-60M Black Hawk.

Именно это подразделение недавно участвовало в операции Absolute Resolve ("Абсолютная решимость"), во время которой был захвачен президент Венесуэлы Николас Мадуро. Кроме того, есть признаки привлечения еще двух элитных спецподразделений США.

В частности, один из самолетов C-17 совершил перелет по маршруту NAS Oceana – Pope Air Force Base – RAF Fairford. На первой базе дислоцируется SEAL Team 6 ВМС США (ее бойцы ликвидировали Осаму бен Ладена), а на второй – Командование сил специальных операций и 1-й оперативный отряд Delta. Это может свидетельствовать, что бойцы этих подразделений также находятся в Британии.

По информации американского телеканала CBS, Пентагон рассматривает возможность операции по перехвату подсанкционного танкера Bella 1. Это судно 21 декабря пыталась остановить береговая охрана США, после чего оно подняло российский флаг, а 30 декабря изменило название на Marinera и сейчас находится в северной части Атлантики.

Учитывая переброску спецназа, в том числе специалистов ВМС, а также дополнительных патрульных самолетов, Aviationist предполагает, что США готовятся к захвату Marinera (Bella 1).

В то же время в Defense Express обращают внимание, что задействованный масштаб сил выглядит чрезмерным для операции против одного танкера, даже если тот имеет охрану или перевозит вооружение. Поэтому не исключено, что речь может идти или о серии действий против так называемого "теневого флота", или о судне, которое перевозит груз, далекий от заявленной нефти. Также остается открытой версия о совсем другой сфере действий.

