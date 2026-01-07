До Британії несподівано прибули спецпідрозділи США, що захопили Мадуро і ліквідували бен Ладена

На британській авіабазі RAF Fairford зафіксовано розгортання підрозділів та рідкісних зразків озброєння 160-го авіаційного полку спеціальних операцій армії США, а також бійців Delta Force і SEAL Team 6. Разом із ними туди прибули "літаючі батареї" AC-130J Ghostrider та унікальні гелікоптери MH-47G Chinook.

Це може свідчити про підготовку масштабної операції. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Defence Express.

Що відомо про розгортання спецпідрозділів США у Британії?

Починаючи з 3 січня, у Великій Британії спостерігається нетипова активність американської військово-транспортної авіації. Літаки C-17A Globemaster III регулярно здійснювали рейси на авіабазу RAF Fairford, розташовану на півдні Англії неподалік Свіндона.

Загалом на базі приземлилося понад десять транспортних літаків, а також залишилися щонайменше два AC-130J Ghostrider і конвертоплан CV-22 Osprey. Паралельно на авіабазі Mildenhall на сході країни були розміщені патрульні літаки P-8 Poseidon. Пізніше у повітряному просторі Британії зафіксували MH-47G Chinook – версію, яка перебуває на озброєнні виключно сил спеціальних операцій США.

Ця концентрація сил привернула увагу західних профільних медіа. Видання Aviationist зібрало детальну інформацію й дійшло висновку, що до Великої Британії перекинули підрозділи 160-го авіаполку спецоперацій щонайменше з двома MH-47G Chinook та п’ятьма MH-60M Black Hawk.

Саме цей підрозділ нещодавно брав участь в операції Absolute Resolve ("Абсолютна рішучість"), під час якої було захоплено президента Венесуели Ніколаса Мадуро. Окрім того, є ознаки залучення ще двох елітних спецпідрозділів США.

Зокрема, один із літаків C-17 здійснив переліт за маршрутом NAS Oceana – Pope Air Force Base – RAF Fairford. На першій базі дислокується SEAL Team 6 ВМС США (її бійці ліквідували Осаму бен Ладена), а на другій – Командування сил спеціальних операцій та 1-й оперативний загін Delta. Це може свідчити, що бійці цих підрозділів також перебувають у Британії.

За інформацією американського телеканалу CBS, Пентагон розглядає можливість операції з перехоплення підсанкційного танкера Bella 1. Це судно 21 грудня намагалася зупинити берегова охорона США, після чого воно підняло російський прапор, а 30 грудня змінило назву на Marinera і нині перебуває у північній частині Атлантики.

З огляду на перекидання спецпризначенців, у тому числі фахівців ВМС, а також додаткових патрульних літаків, Aviationist припускає, що США готуються до захоплення Marinera (Bella 1).

Водночас у Defense Express звертають увагу, що задіяний масштаб сил виглядає надмірним для операції проти одного танкера, навіть якщо той має охорону чи перевозить озброєння. Тому не виключено, що мова може йти або про серію дій проти так званого "тіньового флоту", або про судно, яке перевозить вантаж, далекий від заявленої нафти. Також залишається відкритою версія про зовсім іншу сферу дій.

