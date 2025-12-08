Путин бредит захватом Одессы: Плетенчук ответил, реально ли высадиться российскому десанту

Кремль снова озвучивает намерения захватить юг Украины, в частности Одесскую область, однако в Военно-морских силах ВСУ считают такие планы Кремля неосуществимыми. Военные называют это лишь угрозами.

Попытки задействовать десант не будут успешными. Об этом в эфире телемарафона заявил представитель ВМС Дмитрий Плетенчук, передает 24 Канал.

Что сказали в ВМС о планах захватить Одессу?

Плетенчук отметил, что подобные сценарии являются нереалистичными. По его словам, десантирование с воздуха сейчас можно назвать "учебником по суициду", ведь со времен Второй мировой войны практически не было успешных операций такого типа. Так же морской десант не является самостоятельной операцией и может осуществляться только в рамках общевойскового наступления при наличии благоприятных условий.

Спикер напомнил, что в 2022 году Россия имела как минимум на пять больших десантных кораблей больше, но даже тогда не смогла провести операцию с выходом к одесскому побережью.

Обратите внимание! В то же время украинские силы береговой обороны за это время существенно усилились, в частности благодаря ракетным комплексам "Нептун".

Плетенчук также обратил внимание на природные барьеры на юге Украины – Днепр, Южный Буг и Тилигульский лиман, которые значительно усложняют возможное продвижение вражеских сил.

По состоянию на сейчас это больше похоже на очередную риторику российского диктатора,

– подытожил спикер.

Что известно о новых фейковых заявлениях россиян?