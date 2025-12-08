Путін марить захопленням Одеси: Плетенчук відповів, чи реально висадитися російському десанту

Кремль знову озвучує наміри захопити південь України, зокрема Одещину, однак у Військово-морських силах ЗСУ вважають такі плани Кремля нездійсненними. Військові називають це лише погрозами.

Спроби задіяти десант не будуть успішними. Про це в етері телемарафону заявив речник ВМС Дмитро Плетенчук, передає 24 Канал.

Читайте також Росіяни заявляють про підготовку наступу на Чернігів: що кажуть у РНБО

Що сказали у ВМС про плани захопити Одесу?

Плетенчук зазначив, що подібні сценарії є нереалістичними. За його словами, десантування з повітря зараз можна назвати "підручником із суїциду", адже з часів Другої світової війни практично не було успішних операцій такого типу. Так само морський десант не є самостійною операцією й може здійснюватися лише в межах загальновійськового наступу за наявності сприятливих умов.

Речник нагадав, що у 2022 році Росія мала щонайменше на п’ять великих десантних кораблів більше, але навіть тоді не змогла провести операцію з виходом до одеського узбережжя.

Зверніть увагу! Водночас українські сили берегової оборони за цей час суттєво посилилися, зокрема завдяки ракетним комплексам "Нептун".

Плетенчук також звернув увагу на природні бар’єри на півдні України – Дніпро, Південний Буг і Тилігульський лиман, які значно ускладнюють можливе просування ворожих сил.

Станом на зараз це більше схоже на чергову риторику російського диктатора,

– підсумував речник.

Що відомо про нові фейкові заяви росіян?