"Святая миссия" в Украине: ЦПД прокомментировал рождественское заявление Путина

В ночь на 7 января Владимир Путин отметил Рождество в компании российских военных и их семей в одном из храмов Москвы. Российский диктатор использовал рождественское богослужение для очередной попытки оправдать войну против Украины.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.

На что направлена очередная российская пропаганда?

Вечером 6 декабря Путин отметил Рождество с военными, которые участвуют в войне в Украине и их семьями. Богослужение состоялось в храме великомученика Георгия Победоносца под Москвой. Во время службы российский диктатор заявил, что армия России якобы "по поручению Господа" выполняет "святую миссию" по защите отечества.

Путин в очередной раз представил войну в Украине не как политическое решение Кремля, а как сакральный долг, освященный религией.

В ЦПИ объясняют, что такие действия российского диктатора являются частью системной пропаганды. Они имеют целью изобразить агрессию как "священную войну", сочетая религиозные нарративы с государственной идеологией и милитаризацией.

В России превратили праздник мира и семейного тепла в инструмент военной агитации с демонстративным прославлением своей армии. В ЦПИ считают, что такое "милитаризованное Рождество" свидетельствует о намерениях Кремля и в дальнейшем готовить российское общество к затяжной войне.

Напомним, в Украине с 2023 года Рождество празднуют 25 декабря, впрочем есть часть граждан, которая продолжает отмечать праздник 7 января.

