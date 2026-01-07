Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.
Смотрите также В это время Россия атакует Украину "Шахедами": Путин в рождественскую ночь цинично пришел в церковь
На что направлена очередная российская пропаганда?
Вечером 6 декабря Путин отметил Рождество с военными, которые участвуют в войне в Украине и их семьями. Богослужение состоялось в храме великомученика Георгия Победоносца под Москвой. Во время службы российский диктатор заявил, что армия России якобы "по поручению Господа" выполняет "святую миссию" по защите отечества.
Путин в очередной раз представил войну в Украине не как политическое решение Кремля, а как сакральный долг, освященный религией.
В ЦПИ объясняют, что такие действия российского диктатора являются частью системной пропаганды. Они имеют целью изобразить агрессию как "священную войну", сочетая религиозные нарративы с государственной идеологией и милитаризацией.
В России превратили праздник мира и семейного тепла в инструмент военной агитации с демонстративным прославлением своей армии. В ЦПИ считают, что такое "милитаризованное Рождество" свидетельствует о намерениях Кремля и в дальнейшем готовить российское общество к затяжной войне.
Напомним, в Украине с 2023 года Рождество празднуют 25 декабря, впрочем есть часть граждан, которая продолжает отмечать праздник 7 января.
Как Путин поздравил Россию с Рождеством?
В праздничном сообщении, опубликованном сайте Кремля. Путин высказался, что этот светлый праздник "наполняет мир добром и любовью, дарит миллионам людей надежду и радость единения с вековыми духовными традициями предков".
Кроме того, российский диктатор отметил, что Русская православная церковь сделала весомый вклад в укрепление единства граждан и сохранение исторического и культурного наследия.
Он отметил, что различные религиозные организации всячески помогают ветеранам и участникам "СВО", а также способствуют гармонизации межрелигиозного и межнационального диалога в России.