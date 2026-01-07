Подробности "праздничных" заявлений военного преступника передает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

Как Путин поздравил Россию с Рождеством?

Глава российского государства поздравил православных христиан и всех россиян, кто празднует Рождество Христово. В своей праздничной телеграмме, опубликованной на сайте Кремля. Путин высказался, что этот светлый праздник "наполняет мир добром и любовью, дарит миллионам людей надежду и радость единения с вековыми духовными традициями предков".

Отметим, что Рождество 7 января отмечают в странах, которые живут по юлианскому календарю, в частности в России, Беларуси, Сербии, Грузии, Молдове, Казахстане и др. В Украине с 2023 года на государственном уровне Рождество празднуют 25 декабря, хотя часть граждан продолжает отмечать его 7 января.

Кремлевский руководитель также отметил "весомый вклад" Русской православной церкви и других христианских конфессий в укрепление общественного единства, сохранение исторического и культурного наследия, а также в патриотическое и нравственное воспитание молодежи.

Путин подчеркнул, что религиозные организации активно занимаются благотворительностью, опекают нуждающихся, поддерживают участников и ветеранов так называемой "специальной военной операции", а также способствуют гармонизации межрелигиозного и межнационального диалога в России.

Владимир Путин обратился с приветственным словом к россиянам: смотрите видео росСМИ

Во время богослужения президент страны-агрессора обратился прежде всего к детям военных, присутствующих в храме, заявив, что, мол, они имеют полное право гордиться своими отцами и матерями, как всегда в истории России гордились ее защитниками.

Он цинично провел параллель между Иисусом Христом, которого называют Спасителем, и российскими военными.

Воины России выполняют высочайшую миссию – защищают Родину и ее народ, будто по прямому поручению Господа,

– высказался Путин.

Президент цинично выразил надежду, что рождественскую радость разделяют все российские военнослужащие независимо от их веры, поблагодарил их за службу и поздравил с Рождеством и Новым годом.

Праздничные торжества в России, а также восхваление оккупантов происходило на фоне обстрела украинских городов. В частности, в результате удара по Днепру в городе повреждены многоэтажки, детсады, школа и профессионально-техническое училище. Известно о по меньшей мере семи пострадавших.

