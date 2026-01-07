"Свята місія" в Україні: ЦПД прокоментував різдвяну заяву Путіна

В ніч на 7 січня Володимир Путін відзначив Різдво у компанії російських військових та їхніх сімей в одному з храмів Москви. Російський диктатор використав різдвяне богослужіння для чергової спроби виправдати війну проти України.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Центр протидії дезінформації.

На що спрямована чергова російська пропаганда?

Ввечері 6 грудня Путін відзначив Різдво із військовими, які беруть участь у війні в Україні та їхніми родинами. Богослужіння відбулось в храмі великомученика Георгія Побідоносця під Москвою. Під час служби російський диктатор заявив, що армія Росії нібито "за дорученням Господа" виконує "святу місію" із захисту вітчизни.

Путін вчергове представив війну в Україні не як політичне рішення Кремля, а як сакральний обов'язок, освячений релігією.

У ЦПД пояснюють, що такі дії російського диктатора є частиною системної пропаганди. Вони мають на меті зобразити агресію як "священну війну", поєднуючи релігійні наративи з державною ідеологією та мілітаризацією.

У Росії перетворили свято миру та родинного тепла на інструмент воєнної агітації із демонстративним прославлянням своєї армії. У ЦПД вважають, що таке "мілітаризоване Різдво" свідчить про наміри Кремля й надалі готувати російське суспільство до затяжної війни.

Нагадаємо, в Україні з 2023 року Різдво святкують 25 грудня, втім є частина громадян, яка продовжує відзначати свято 7 січня.

Як Путін привітав Росію із Різдвом?