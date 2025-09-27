Дональд Трамп довольно неожиданно заявил, что Украина сможет вернуть себе все территории, оккупированные Россией. Впрочем, новая риторика американского президента имеет несколько нюансов.

В эфире 24 Канала историк, дипломат и бывший народный депутат Роман Бессмертный сказал, что же могло повлиять на позицию Трампа и как может измениться в будущем. К слову, для Владимира Зеленского такие слова стали "сюрпризом" стали "сюрпризом".

Что не так с заявлением Трампа?

По мнению дипломата, заявление о возвращении Украиной оккупированных территорий – это экспромт, который стал следствием диалога с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Я бы рекомендовал специалистам несколько спокойно воспринимать эту информацию, потому что через несколько часов проснется Дональд Трамп и начнется новая песня. Вероятно, это заявление имело фактологически-эмоциональный характер и было реализовано по принципу "кто последний говорил, того мнение я и принимаю",

– сказал Бессмертный.

Поэтому в зависимости от того, кто после этого общался с Дональдом Трампом и какие мысли занес ему в голову, скоро станет понятно.

Однако здесь важно отметить, что вещи, о которых говорил Кит Келлог во время ялтинско-европейской стратегии, очевидно, что проявляются. Спецпредставитель Трампа сказал, что отработка системы взаимодействия и общения Владимира Зеленского и Дональда Трампа играет ключевую роль, а технологическое обеспечение будет опираться на секретаря СНБО с украинской стороны и государственного секретаря с американской стороны.

Если осведомленность Дональда Трампа, администрации, Госдепа, Конгресса останется, где Украина будет иметь приоритет и доступ к Трампу, то взаимоотношения между политиками будут улучшаться, но это не означает, что это приведет к изменению политики Соединенных Штатов в отношении Украины и Европы,

– добавил дипломат.

Впрочем, отношения Зеленский – Трамп и технологической части Умеров – Рубио будут совершенствоваться и улучшаться. Несмотря на это, система помощи будет работать по нынешней схеме. Трамп, не справившись с ситуацией, касающейся прекращения войны, он очевидно выбрал тактику зарабатывания на войне, что вполне закономерно для такой фигуры.

Положительные изменения в риторике Трампа в пользу Украины