Почему заявление Трампа о возвращении оккупированных территорий вызывает сомнение: ответ дипломата
- Дональд Трамп заявил, что Украина сможет вернуть все территории, оккупированные Россией, что вызывает сомнения из-за вероятного экспромта после разговора с Эммануэлем Макроном.
- Роман Бессмертный считает, что такие заявления могут быстро меняться в зависимости от влияния окружения Трампа, но отношения между Зеленским и Трампом могут улучшиться в условиях устойчивого доступа к информации.
Дональд Трамп довольно неожиданно заявил, что Украина сможет вернуть себе все территории, оккупированные Россией. Впрочем, новая риторика американского президента имеет несколько нюансов.
В эфире 24 Канала историк, дипломат и бывший народный депутат Роман Бессмертный сказал, что же могло повлиять на позицию Трампа и как может измениться в будущем. К слову, для Владимира Зеленского такие слова стали "сюрпризом" стали "сюрпризом".
Актуально Я был счастлив, – Зеленский о посте Трампа и своей последней встрече с ним
Что не так с заявлением Трампа?
По мнению дипломата, заявление о возвращении Украиной оккупированных территорий – это экспромт, который стал следствием диалога с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
Я бы рекомендовал специалистам несколько спокойно воспринимать эту информацию, потому что через несколько часов проснется Дональд Трамп и начнется новая песня. Вероятно, это заявление имело фактологически-эмоциональный характер и было реализовано по принципу "кто последний говорил, того мнение я и принимаю",
– сказал Бессмертный.
Поэтому в зависимости от того, кто после этого общался с Дональдом Трампом и какие мысли занес ему в голову, скоро станет понятно.
Однако здесь важно отметить, что вещи, о которых говорил Кит Келлог во время ялтинско-европейской стратегии, очевидно, что проявляются. Спецпредставитель Трампа сказал, что отработка системы взаимодействия и общения Владимира Зеленского и Дональда Трампа играет ключевую роль, а технологическое обеспечение будет опираться на секретаря СНБО с украинской стороны и государственного секретаря с американской стороны.
Если осведомленность Дональда Трампа, администрации, Госдепа, Конгресса останется, где Украина будет иметь приоритет и доступ к Трампу, то взаимоотношения между политиками будут улучшаться, но это не означает, что это приведет к изменению политики Соединенных Штатов в отношении Украины и Европы,
– добавил дипломат.
Впрочем, отношения Зеленский – Трамп и технологической части Умеров – Рубио будут совершенствоваться и улучшаться. Несмотря на это, система помощи будет работать по нынешней схеме. Трамп, не справившись с ситуацией, касающейся прекращения войны, он очевидно выбрал тактику зарабатывания на войне, что вполне закономерно для такой фигуры.
Положительные изменения в риторике Трампа в пользу Украины
Трамп похвалы Владимира Зеленского. На сайте Белого дома опубликовали фото со встречи, где президент США назвал его "храбрым человеком, который ведет ожесточенную борьбу".
Американский президент поддержал право Украины отвечать на российские удары по энергетике и другим объектам. Об этом заявил Зеленский после встречи с Трампом.
Также глава Белого дома подтвердил, что США продолжат поставки оружия НАТО, а то уже будет распоряжаться им, как именно того захочет.