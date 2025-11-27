Путин заявил, что Купянск и Волчанск почти захвачены: а как на самом деле

Вечером Путин выдал порцию маразматических заявлений. Он перечислил города, которые якобы захватила или начала захватывать Россия. При этом упомянул Волчанск.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Лигу".

Какая ситуация в Купянске и Волчанске?

27 ноября Путин сказал, что оккупанты почти захватили Волчанск. А 21 ноября – что "уже на 4 ноября Купянск захватили практически полностью". Тогда же министр обороны Андрей Белоусов поздравил оккупационную армию с захватом Купянска.

Начальник управления коммуникации Группировки Объединенных сил Виктор Трегубов заявил, что россияне заврались.

В Купянске на Харьковщине есть несколько десятков оккупантов. Они отрезаны от пополнения людьми и нормального снабжения. Однако их пока не удалось обезвредить, потому что оккупанты прикрываются гражданскими.

На начало ноября попытки продвижения россиян в городе казались перспективными.

Они проходили в центр, пытались идти на юг, но довольно-таки эффективно удалось перерезать им коммуникации с помощью ударов дронов,

– рассказал Трегубов.

Сейчас россиянам поставляют боеприпасы и питание с помощью беспилотников. Но, конечно, это ограниченное количество поставок.

На прошлой неделе говорилось, что на севере Купянска находятся около четырех десятков россиян.

Виктор Трегубов вспомнил громкие заявления Путина о 15 окруженных украинских батальонов в Купянске.

То есть ирония в том, что они еще в начале ноября заврались. Сначала локальные командиры в отчетах на Герасимова, потом Герасимов в отчетах на Путина. И уже Путин лично в эфирах уродил абсолютную чушь вроде, что там окружен город, там 15 окруженных на Купянске-Узловом батальонов,

– пояснил спикер.

Он добавил: площадь Купянска-Узлового – всего 4 квадратных километра. Понятно, что столько батальонов не могли бы там разместиться физически.

Справка. В одном батальоне может быть от 300 до 800 человек. В ВСУ батальон составляет примерно 500 – 600 человек.

В Волчанске, по словам Трегубова, ситуация хуже, потому что город разрушен. Россияне там таки продвигаются.

Они это делают очень медленно, реально там, по метру, но лезут,

– сказал он.

Однако спикер подчеркнул: о полном захвате города россиянами речь не идет, поскольку украинские позиции там остаются.

Интересно! 16 ноября Группировка объединенных сил рассказала: российские военные в Купянске получили команду симулировать контроль над городом, размахивая российскими флагами там, где присутствуют их малые группы. Для этого им в пакеты снабжения сбрасывают флаги.

