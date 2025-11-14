На пороге уже 11-го блэкаута: ЗАЭС снова имеет проблемы с питанием

Вечером 14 ноября стало известно, что Запорожская АЭС снова оказалась под угрозой блэкаута. Потеряно питание одной из внешних линий электропередачи.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Энергоатом.

Что известно о проблемах на ЗАЭС?

Проблемы возникли в 16:18 14 ноября.

Запорожская атомная станция потеряла питание одной из двух внешних линий электропередачи – 750 кВ ЗАЭС – Днепровская, которая является основной для питания временно оккупированной станции,

– говорят в Энергоатоме.

Поэтому сейчас станция получает электроснабжение от одной линии электропередачи и только для собственных нужд.

Обеспечение внешнего питания АЭС необходимо для безопасного функционирования ее. И оно в очередной раз оказалось под угрозой.

Специалисты отмечают, что в случае полного отключения от энергосистемы на ЗАЭС может произойти уже 11-й блэкаут, что является серьезным риском для радиационной безопасности. ️

Россия терроризирует украинские АЭС