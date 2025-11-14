На порозі уже 11-го блекауту: ЗАЕС знову має проблеми із живленням

Увечері 14 листопада стало відомо, що Запорізька АЕС знову опинилася під загрозою блекауту. Втрачено живлення однієї із зовнішніх ліній електропередачі.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Енергоатом.

Дивіться також Корупція і ризики: чому час переосмислити ставку на атомну енергетику

Що відомо про проблеми на ЗАЕС?

Проблеми виникли о 16:18 14 листопада.

Запорізька атомна станція втратила живлення однієї з двох зовнішніх ліній електропередачі – 750 кВ ЗАЕС – Дніпровська, яка є основною для живлення тимчасово окупованої станції,

– кажуть в Енергоатомі.

Тож наразі станція отримує електропостачання від однієї лінії електропередачі і лише для власних потреб.

Забезпечення зовнішнього живлення АЕС потрібне для її безпечного функціонування. І воно вкотре опинилося під загрозою.

Фахівці наголошують, що у випадку повного відключення від енергосистеми на ЗАЕС може статися уже 11-й блекаут, що є серйозним ризиком для радіаційної безпеки. ️

Росія тероризує українські АЕС