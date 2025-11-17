ЗАЭС потеряла основную линию питания: в МАГАТЭ рассказали, какая ситуация на станции
- Запорожская АЭС потеряла основную линию питания 14 ноября.
- МАГАТЭ сотрудничает с обеими сторонами для восстановления линии.
Оккупированная Запорожская АЭС потеряла основную линию питания. Произошло это в пятницу, 14 ноября.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на МАГАТЭ.
Какова ситуация на ЗАЭС?
В МАГАТЭ рассказали, что ЗАЭС по состоянию на 17 ноября остается подключенной к сети после ремонтных работ. Их провели во время прекращения огня в октябре и ноябре.
После этого удалось восстановить техническое обслуживание систем безопасности станции.
Но 1 из 2 внешних линий электропередач, которые были повторно подключены благодаря недавнему ремонту, отключилась после срабатывания системы защиты. Речь идет о линии 750 кВ "Днепровскую".
Причина все еще расследуется. МАГАТЭ сотрудничает с обеими сторонами, чтобы помочь в своевременном восстановлении линии,
– сказал генеральный директор Гросси.
Проблемы на украинских АЭС: последние новости
14 ноября специалисты отмечали, что отключение линии электропередачи может стать причиной уже 11 блэкаута на ЗАЭС. Сейчас станцию питает вторая линия "Ферросплавная".
Кроме того, 8 ноября россияне ударили по подстанциям Хмельницкой и Ровенской АЭС.
А атака 30 октября повредила подстанции на Южно-Украинской и опять же Хмельницкой АЭС.