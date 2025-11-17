ЗАЕС втратила основну лінію живлення: у МАГАТЕ розповіли, яка ситуація на станції
- Запорізька АЕС втратила основну лінію живлення 14 листопада.
- МАГАТЕ співпрацює з обома сторонами для відновлення лінії.
Окупована Запорізька АЕС втратила основну лінію живлення. Сталося це у п'ятницю, 14 листопада.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на МАГАТЕ.
Дивіться також Дві українські АЕС працюють на зниженій потужності після атаки Росії, – МАГАТЕ
Яка ситуація на ЗАЕС?
У МАГАТЕ розповіли, що ЗАЕС станом на 17 листопада залишається підключеною до мережі після ремонтних робіт. Їх провели під час припинення вогню у жовтні та листопаді.
Після цього вдалося відновити технічне обслуговування систем безпеки станції.
Але 1 з 2 зовнішніх ліній електропередач, які були повторно підключені завдяки нещодавньому ремонту, відключилася після спрацювання системи захисту. Йдеться про лінію 750 кВ "Дніпровську".
Причина все ще розслідується. МАГАТЕ співпрацює з обома сторонами, щоб допомогти у своєчасному відновленні лінії,
– сказав генеральний директор Гроссі.
Проблеми на українських АЕС: останні новини
14 листопада фахівці наголошували, що відключення лінії електропередачі може стати причиною уже 11 блекауту на ЗАЕС. Наразі станцію живить друга лінія "Феросплавна".
Окрім того, 8 листопада росіяни вдарили по підстанціях Хмельницької та Рівненської АЕС.
А атака 30 жовтня пошкодила підстанції на Південноукраїнській і знову ж таки Хмельницькій АЕС.