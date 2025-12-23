Возможно ли завершение войны в 2026 году: в ГУР назвали ключевые факторы
- Завершение войны в 2026 году зависит от переговорного процесса, международной поддержки, ситуации на поле боя и устойчивости украинского общества.
- Украина смогла выстоять в 2025 году, сохраняя активные боевые действия и готовность "достать" противника даже на территории России.
За 2025 год Украина смогла выстоять под давлением войны и сохранить стойкость на фронте и в тылу. Несмотря на попытки врага дестабилизировать ситуацию в стране, Украина готова продолжать борьбу.
Об этом сообщил представитель ГУР МО Украины Вадим Скибицкий в комментарии Новости.LIVE, пишет 24 канал.
Какие ключевые процессы определят ход войны в 2026 году?
Скибицкий считает, что завершение войны в 2026 году зависит от многих факторов. Среди них – переговорный процесс, международная поддержка, ситуация на поле боя, и, прежде всего, устойчивость украинского общества как на фронте, так и в тылу.
Враг в дальнейшем пытается расколоть украинцев, посеять хаос и беспорядок, однако представитель ГУР убежден, что украинцы остаются сплоченными и готовыми продолжать борьбу до победы.
Впрочем главный вывод 2025 года – Украина выстояла. Силы обороны продолжают активные боевые действия, в частности штурмовые операции с применением беспилотников и других летательных аппаратов. Скибицкий отметил, что сейчас Украина может "достать" противника где угодно, в частности непосредственно на территории России.
В ГУР отмечают, что несмотря на попытки противника сорвать праздничное настроение населения, Украина решительно настроена защищать свою территорию. Государство входит в 2026 год с оптимизмом и верой в собственные силы.
Что известно о недавних атаках России на население Украины?
В ночь на 23 декабря Россия выпустила более 600 средств поражения. Враг бил преимущественно по энергетическим объектам Украины. Это повлекло аварийные отключения света во всех регионах страны.
В Тернопольской области без электроснабжения остались сотни тысяч потребителей.
Россияне прокладывают маршруты своих целей так, чтобы нанести максимальный ущерб населению. Враг стремится не только уничтожить гражданское население, но и повредили логистические пути поставки электроэнергии.
Вследствие российской атаки металлургический комбинат "Запорожсталь" аварийно остановил свою работу. Именно благодаря слаженной работе работников удалось избежать избежать избежать техногенной катастрофы.