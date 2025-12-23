Что известно об остановке "Запорожстали"?
Несмотря на чрезвычайно сложные условия, предприятию удалось оперативно переключиться на альтернативные источники питания и безопасно остановить производственные процессы по антикризисному регламенту действий, передает 24 Канал со ссылкой на "Запорожсталь".
Благодаря своевременному реагированию и профессиональным слаженным действиям персонала, а также принятым экстренным мерам по минимизации нештатных ситуаций удалось избежать техногенной аварии и уменьшить уровень выбросов в атмосферу,
– сообщили в компании.
На комбинате отметили, что угрозы для жизни и здоровья работников и жителей Запорожья из-за экстренной остановки производства пока нет.
На предприятии внедряют необходимые решения, чтобы стабилизировать внутреннюю энергосистему.
Восстановить производство "Запорожсталь" планирует после возобновления внешнего энергоснабжения.
Стоит знать! "Запорожсталь" – один из ведущих металлургических комбинатов полного цикла в Украине. Специализируется на выпуске горячекатаного и холоднокатаного листа и рулонов, стальной ленты, товарного чугуна, слябов, а также продукции из углеродистых и низколегированных сталей.
Какие еще объекты пострадали от атаки?
Также от российской атаки на энергетику 23 декабря пострадали объекты ДТЭК. Враг попал по тепловым электростанциям компании, в результате чего было повреждено оборудование.
Это уже седьмая массированная атака на теплоэлектростанции компании с октября,
– отметили в ДТЭК.
С начала полномасштабной войны против Украины российская армия в целом осуществила уже 210 ударов по тепловым электростанциям ДТЭК.
По словам компании, в результате коварных атак врага четверо энергетиков погибли. Также 59 работников ДТЭК получили ранения.
Важно! Во время атаки 23 декабря на украинскую энергетику Россия применила более 600 дронов и десятки ракет, сообщила премьер-министр Юлия Свириденко. Больше всего пострадали энергетические объекты в западных областях Украины.
Что известно об атаке на энергетику?
Ночью и утром 23 декабря Россия осуществила уже девятую атаку на энергетическую инфраструктуру Украины в этом году, сообщил во время брифинга исполняющий обязанности министра энергетики Артем Некрасов. Особенно пострадали Ровненская, Тернопольская и Хмельницкая области, которые почти полностью остались без электроснабжения.
Проблемы зафиксировали и в энергетических системах Винницкой, Черниговской, Житомирской, Донецкой, Днепропетровской и Харьковской областей. В Министерстве энергетики уточнили, что из-за масштабной ракетно-дроновой атаки пришлось применить аварийные отключения электроэнергии по всей территории страны.