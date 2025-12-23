Что известно об остановке "Запорожстали"?

Несмотря на чрезвычайно сложные условия, предприятию удалось оперативно переключиться на альтернативные источники питания и безопасно остановить производственные процессы по антикризисному регламенту действий, передает 24 Канал со ссылкой на "Запорожсталь".

Смотрите также В Минэнерго назвали условия, при которых сократят графики отключений

Благодаря своевременному реагированию и профессиональным слаженным действиям персонала, а также принятым экстренным мерам по минимизации нештатных ситуаций удалось избежать техногенной аварии и уменьшить уровень выбросов в атмосферу,

– сообщили в компании.

На комбинате отметили, что угрозы для жизни и здоровья работников и жителей Запорожья из-за экстренной остановки производства пока нет.

На предприятии внедряют необходимые решения, чтобы стабилизировать внутреннюю энергосистему.

Восстановить производство "Запорожсталь" планирует после возобновления внешнего энергоснабжения.

Стоит знать! "Запорожсталь" – один из ведущих металлургических комбинатов полного цикла в Украине. Специализируется на выпуске горячекатаного и холоднокатаного листа и рулонов, стальной ленты, товарного чугуна, слябов, а также продукции из углеродистых и низколегированных сталей.

Какие еще объекты пострадали от атаки?

Также от российской атаки на энергетику 23 декабря пострадали объекты ДТЭК. Враг попал по тепловым электростанциям компании, в результате чего было повреждено оборудование.

Это уже седьмая массированная атака на теплоэлектростанции компании с октября,

– отметили в ДТЭК.

С начала полномасштабной войны против Украины российская армия в целом осуществила уже 210 ударов по тепловым электростанциям ДТЭК.

По словам компании, в результате коварных атак врага четверо энергетиков погибли. Также 59 работников ДТЭК получили ранения.

Важно! Во время атаки 23 декабря на украинскую энергетику Россия применила более 600 дронов и десятки ракет, сообщила премьер-министр Юлия Свириденко. Больше всего пострадали энергетические объекты в западных областях Украины.

Что известно об атаке на энергетику?