В Луцке мэрия закупила 100 аромасвечей за 55 тысяч: как там это объяснили

Луцкий городской совет закупил 100 ароматических свечей, потратив 55 тысяч гривен из бюджета. Информация о закупке вызвала обсуждение из-за высокой цены.

В горсовете объяснили, что это не обычные свечи, а сувенирная продукция и поддержка ветеранского бизнеса. Об этом сообщает Конкурент.

Смотрите также Поставлял испорченные продукты военным и шиковал за рубежом: прокуратура разоблачила майора ДШВ

Что известно о закупке?

Луцкий горисполком заключил договор на закупку 100 ароматических свечей общей стоимостью 55 тысяч гривен – по 550 гривен за одну. Тендер обнародовали в системе Prozorro 5 февраля, а оплату осуществляют за счет местного бюджета.

В документах указано, что продукцию приобрели для организационного, информационно-аналитического и материально-технического обеспечения деятельности горсовета. В то же время в закупке не указали детальных характеристик свечей, хотя в открытой продаже подобные товары можно найти в несколько раз дешевле.

Договор подписали с физическим лицом-предпринимателем Ириной Туревич – лучанкой, которая уже много лет производит аромасвечи ручной работы.

Зарегистрировалась женщина предпринимателем в апреле 2024 года, а основной вид деятельности – производство другой продукции, указано YouControl. За время существования ФЛП она получила заказов по тендерам на более 230 тыс. грн. Все – от департаментов луцкой мэрии.

Для сравнения департамент ветеранской политики тоже покупал изделия у мастера. За 400 свечей в мае 2024 года заплатили 80 тысяч гривен, то есть 200 гривен за штуку.

Что говорят в горсовете Луцка?

После огласки в городском совете заявили, что закупка имеет другое назначение. Там объяснили, что речь идет о подарочных наборах, в которые входит ароматическая свеча в гипсовой скульптуре в форме въездной башни Луцкого замка вместе с упаковкой.

В горсовете добавили, что такой сувенирной продукцией награждают к отличиям городского головы и совета, а также подчеркнули – закупка направлена на поддержку ветеранского бизнеса, ведь предпринимательница является женой военного.

Что известно о последних громких делах на Волыни?