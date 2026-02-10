У Луцьку мерія закупила 100 аромасвічок за 55 тисяч: як там це пояснили

Луцька міська рада закупила 100 ароматичних свічок, витративши 55 тисяч гривень з бюджету. Інформація про закупівлю викликала обговорення через високу ціну.

У міськраді пояснили, що це не звичайні свічки, а сувенірна продукція та підтримка ветеранського бізнесу. Про це повідомляє Конкурент.

Що відомо про закупівлю?

Луцький міськвиконком уклав договір на закупівлю 100 ароматичних свічок загальною вартістю 55 тисяч гривень – по 550 гривень за одну. Тендер оприлюднили у системі Prozorro 5 лютого, а оплату здійснюють коштом місцевого бюджету.

У документах зазначено, що продукцію придбали для організаційного, інформаційно-аналітичного та матеріально-технічного забезпечення діяльності міськради. Водночас у закупівлі не вказали детальних характеристик свічок, хоча у відкритому продажі подібні товари можна знайти у кілька разів дешевше.

Подібні аромасвічки в інтернет-крамницях

Договір підписали із фізичною особою-підприємцем Іриною Туревич – лучанкою, яка уже чимало років виготовляє аромасвічки ручної роботи.

Зареєструвалась жінка підприємицею у квітні 2024 року, а основний вид діяльності – виробництво іншої продукції, зазначено YouControl. За час існування ФОПа вона отримала замовлень з тендерів на понад 230 тисяч гривень. Усі – від департаментів луцької мерії.

Для порівняння департамент ветеранської політики теж купував вироби у майстрині. За 400 свічок у травні 2024 року заплатити 80 тисяч гривень, тобто 200 гривень за штуку.

Що кажуть у міськраді Луцька?

Після розголосу у міській раді заявили, що закупівля має інше призначення. Там пояснили, що йдеться про подарункові набори, до яких входить ароматична свічка у гіпсовій скульптурі у формі в’їзної вежі Луцького замку разом із пакуванням.

У міськраді додали, що такою сувенірною продукцією нагороджують до відзнак міського голови та ради, а також підкреслили – закупівля спрямована на підтримку ветеранського бізнесу, адже підприємиця є дружиною військового.

