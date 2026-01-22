Про це інформують у НАБУ. Водночас нікого зі співробітників митних органів так і не затримали. Про підозру також нікому не повідомляли.
Що відомо про обшуки на митниці у Волинській області?
Як розповіли в НАБУ, слідчі за процесуального керівництва прокурорів САП провели обшуки на митному пості "Луцьк" Волинської митниці.
Детективи антикорупційних органів навідалися й на інші об'єкти нерухомості, якими користувалися працівники вказаного підрозділу митниці.
За результатами обшуку одного з таких об’єктів виявили та вилучили понад 850 тисяч доларів,
– повідомили в НАБУ.
У відомстві зазначили, що всі слідчі дії проводилися відповідно до чинного законодавства. Там також уточнили, що після перевірок нікого не затримали, підозри також не вручали.
Решта подробиць поки що не розголошуються для збереження таємниці досудового розслідування.
Де ще останнім часом проводили обшуки слідчі НАБУ?
У четвер, 22 січня, низка українських медіа поширили інформацію про те, що правоохоронці проводять обшуки в колишнього керівника Державної прикордонної служби Сергія Дейнека. ЗМІ пов'язували це з контрабандою цигарок.
Пізніше НАБУ та САП офіційно повідомили про викриття корупційної схеми в ДПСУ. За версією слідства, високопосадовці Служби регулярно отримували хабарі за сприяння в незаконному переправленні цигарок за кордон та безперешкодному перетині державного кордону.
А напередодні, антикорупційні органи викрили масштабну схему розкрадання державних коштів, пов'язану з виплатами за "зеленим" тарифом енергогенеруючим підприємствам, розташованим на тимчасово окупованій частині Запорізької області.
У справі проходять дев'ять осіб, серед яких і колишній заступник керівника Офісу Президента України Ростислав Шурма.
Ввечері 13 січня обшуки провели в офісі фракції "Батьківщина" у Києві. Цей крок і запустив процес розслідування діяльності Юлії Тимошенко, яка різко заперечує всі обвинувачення.