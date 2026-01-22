Про це повідомили у поліції Івано-Франківщини.

Що відомо про арешт депутата на Прикарпатті?

Українського депутата-втікача 21 січня екстрадували з Чехії до України. Тисменицький районний суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Дмитра Шкаврітка, члена партії "Європейська Солідарність", підозрюють у привласненні понад 2,5 мільйона гривень бюджетних коштів зі сфери освіти, зокрема із Лисецького та Загвіздянського ліцеїв, а також Стебницької гімназії.

За даними слідства, Шкаврітка, у період з 2021 – 2023 років працював у вищезгаданих закладах освіти, водночас додаючи неправдиві дані у відомості виплат заробітної плати працівникам шкіл. Зарплати вчителів він перерахував собі та своїм родичам, яких раніше працевлаштував у цих школах.

У поліції зазначили, що сума завданих збитків складає понад 2,6 мільйона гривень.

Крім того, слідчі задокументували факти легалізації частини незаконно отриманих коштів. Знаючи про злочинне походження грошей, обвинувачений здійснював фінансові операції з ними на понад 702 тисяч гривень,

– додали правоохоронці.

Після викриття чоловік втік з України, тож його оголосили у розшук. Вже в жовтні 2024 року Шкаврітка затримали у Чехії, а згодом екстрадували на батьківщину.

Яке покарання чекає на нардепа?

Тисменицький районний суд обрав нардепу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 575 тисяч гривень.

Відомо, що чоловіка судитимуть за п’ятьма кримінальними статтями: шахрайство, привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, підробка документів на переказ, платіжних карток та інших засобів доступу до банківських рахунків, а також відмивання грошей, здобутих незаконно.

Народному обранцю загрожує 12 років ув'язнення.

Про які нещодавні гучні скандали із нардепами відомо?