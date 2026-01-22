Про це повідомили у поліції Івано-Франківщини.
Що відомо про арешт депутата на Прикарпатті?
Українського депутата-втікача 21 січня екстрадували з Чехії до України. Тисменицький районний суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Дмитра Шкаврітка, члена партії "Європейська Солідарність", підозрюють у привласненні понад 2,5 мільйона гривень бюджетних коштів зі сфери освіти, зокрема із Лисецького та Загвіздянського ліцеїв, а також Стебницької гімназії.
За даними слідства, Шкаврітка, у період з 2021 – 2023 років працював у вищезгаданих закладах освіти, водночас додаючи неправдиві дані у відомості виплат заробітної плати працівникам шкіл. Зарплати вчителів він перерахував собі та своїм родичам, яких раніше працевлаштував у цих школах.
У поліції зазначили, що сума завданих збитків складає понад 2,6 мільйона гривень.
Крім того, слідчі задокументували факти легалізації частини незаконно отриманих коштів. Знаючи про злочинне походження грошей, обвинувачений здійснював фінансові операції з ними на понад 702 тисяч гривень,
– додали правоохоронці.
Після викриття чоловік втік з України, тож його оголосили у розшук. Вже в жовтні 2024 року Шкаврітка затримали у Чехії, а згодом екстрадували на батьківщину.
Яке покарання чекає на нардепа?
Тисменицький районний суд обрав нардепу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 575 тисяч гривень.
Відомо, що чоловіка судитимуть за п’ятьма кримінальними статтями: шахрайство, привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, підробка документів на переказ, платіжних карток та інших засобів доступу до банківських рахунків, а також відмивання грошей, здобутих незаконно.
Народному обранцю загрожує 12 років ув'язнення.
Про які нещодавні гучні скандали із нардепами відомо?
13 січня НАБУ та САП викрили керівницю парламентської фракції "Батьківщина" Юлію Тимошенко на пропозиції регулярних хабарів депутатам для лобіювання голосувань у Верховній Раді.
Цій події передувало викриття низки парламентарів, які систематично отримували хабарі за "правильне" голосування у Верховній Раді. Серед них – Юрій Кісєль, Євген Пивоваров, Ігор Негулевський, Ольга Савченко та Михайло Лаба. Усі – депутати від "Слуги народу".
Нардеп від "Слуги народу" вже третій місяць перебуває у Штатах та повертатись в Україну поки не планує. За його словами, повернення можливе лише після того, як "покарають поліцейських, що зламали йому ребра". Також він висловив готовність скласти депутатський мандат.