Об этом сообщили в полиции Ивано-Франковской области.
Что известно об аресте депутата на Прикарпатье?
Украинского депутата-беглеца 21 января экстрадировали из Чехии в Украину. Тысменицкий районный суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.
Дмитрия Шкаврітка, члена партии "Европейская Солидарность", подозревают в присвоении более 2,5 миллиона гривен бюджетных средств из сферы образования, в частности с Лисецкого и Загвіздянського лицеев, а также Стебницкой гимназии.
По данным следствия, Шкаврітка, в период с 2021 – 2023 годов работал в вышеупомянутых учебных заведениях, одновременно добавляя ложные данные в ведомости выплат заработной платы работникам школ. Зарплаты учителей он перечислил себе и своим родственникам, которых ранее трудоустроил в этих школах.
В полиции отметили, что сумма нанесенного ущерба составляет более 2,6 миллиона гривен.
Кроме того, следователи задокументировали факты легализации части незаконно полученных средств. Зная о преступном происхождении денег, обвиняемый осуществлял финансовые операции с ними на более 702 тысяч гривен,
– добавили правоохранители.
После разоблачения мужчина сбежал из Украины, поэтому его объявили в розыск. Уже в октябре 2024 года Шкавритка задержали в Чехии, а впоследствии экстрадировали на родину.
Какое наказание ждет нардепа?
Тысменицкий районный суд избрал нардепу меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 575 тысяч гривен.
Известно, что мужчину будут судить по пяти уголовным статьям: мошенничество, присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, подделка документов на перевод, платежных карточек и других средств доступа к банковским счетам, а также отмывание денег, полученных незаконно.
Народному избраннику грозит 12 лет заключения.
О каких недавних громких скандалах с нардепами известно?
13 января НАБУ и САП разоблачили руководительницу парламентской фракции "Батькивщина" Юлию Тимошенко на предложении регулярных взяток депутатам для лоббирования голосований в Верховной Раде.
Этому событию предшествовало разоблачение ряда парламентариев, которые систематически получали взятки за "правильное" голосование в Верховной Раде. Среди них – Юрий Кисель, Евгений Пивоваров, Игорь Негулевский, Ольга Савченко и Михаил Лаба. Все – депутаты от "Слуги народа".
Нардеп от "Слуги народа" уже третий месяц находится в Штатах и возвращаться в Украину пока не планирует. По его словам, возвращение возможно только после того, как "накажут полицейских, сломавших ему ребра". Также он выразил готовность сложить депутатский мандат.