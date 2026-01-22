Об этом сообщили в полиции Ивано-Франковской области.

Что известно об аресте депутата на Прикарпатье?

Украинского депутата-беглеца 21 января экстрадировали из Чехии в Украину. Тысменицкий районный суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Дмитрия Шкаврітка, члена партии "Европейская Солидарность", подозревают в присвоении более 2,5 миллиона гривен бюджетных средств из сферы образования, в частности с Лисецкого и Загвіздянського лицеев, а также Стебницкой гимназии.

По данным следствия, Шкаврітка, в период с 2021 – 2023 годов работал в вышеупомянутых учебных заведениях, одновременно добавляя ложные данные в ведомости выплат заработной платы работникам школ. Зарплаты учителей он перечислил себе и своим родственникам, которых ранее трудоустроил в этих школах.

В полиции отметили, что сумма нанесенного ущерба составляет более 2,6 миллиона гривен.

Кроме того, следователи задокументировали факты легализации части незаконно полученных средств. Зная о преступном происхождении денег, обвиняемый осуществлял финансовые операции с ними на более 702 тысяч гривен,

– добавили правоохранители.

После разоблачения мужчина сбежал из Украины, поэтому его объявили в розыск. Уже в октябре 2024 года Шкавритка задержали в Чехии, а впоследствии экстрадировали на родину.

Какое наказание ждет нардепа?

Тысменицкий районный суд избрал нардепу меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 575 тысяч гривен.

Известно, что мужчину будут судить по пяти уголовным статьям: мошенничество, присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, подделка документов на перевод, платежных карточек и других средств доступа к банковским счетам, а также отмывание денег, полученных незаконно.

Народному избраннику грозит 12 лет заключения.

