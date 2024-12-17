Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Українську правду". Цю інформацію виданню надали джерела у правоохоронних органах.

До теми Нардеп від "Слуги народу" Куницький не повернувся з відрядження з-за кордону, – Bihus․info

Що зараз із нардепом Куницьким

Співрозмовники УП у фракції "Слуга народу" зазначили, що у вересні 2024 року Олександр Куницький виїхав у відрядження в Ізраїль. Звідти нардеп вирушив до родини, яка перебуває у США.

Джерело видання зазначило, що нардеп повідомив про це фракцію і зазначив, що не повернеться в Україну, "поки не будуть покарні представники поліції, які зламали йому ребра. Ймовірно, мовиться про інцидент у березні 2022 року, коли поліція затримала Олександра Куницького за незаконне фільмування блокпоста.

Куницький також висловив готовність скласти свій депутатський мандат, але, за даними джерела, його фракція, схоже, не бажає прискорювати схвалення цього рішення, побоюючись втратити ще одного представника у Верховній Раді.

Останнє зареєстроване голосування Куницького відбулося під час парламентської сесії 19 вересня. Відтоді на сайті реєстру голосувань Верховної Ради він позначений як "Відсутній".



Куницький не голосував у Верховній Раді з вересня / Скриншот 24 Каналу

За інформацією джерел "Української правди", станом на 17 грудня Куницький ще не повернувся в Україну.

До слова, "Українська правда" та Bihus.Info повідомили, що Куницький у вересні 2024 року втік з України. Журналісти пригадали, що Куницький є другом Миколи Тищенка та нардепа-втікача Артема Дмитрука.