Об этом информируют в НАБУ. В то же время никого из сотрудников таможенных органов так и не задержали. О подозрении также никому не сообщали.

Что известно об обысках на таможне в Волынской области?

Как рассказали в НАБУ, следователи под процессуальным руководством прокуроров САП провели обыски на таможенном посту "Луцк" Волынской таможни.

Детективы антикоррупционных органов наведались и на другие объекты недвижимости, которыми пользовались работники указанного подразделения таможни.

По результатам обыска одного из таких объектов обнаружили и изъяли более 850 тысяч долларов,

– сообщили в НАБУ.

В ведомстве отметили, что все следственные действия проводились в соответствии с действующим законодательством. Там также уточнили, что после проверок никого не задержали, подозрения также не вручали.

Остальные подробности пока не разглашаются для сохранения тайны досудебного расследования.

