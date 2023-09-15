В зале суда – без адвоката: спутница застреленного в Днепре мужчины не считает себя виновной

Спутнице мужчины, погибшего во время стрельбы в Днепре, избирали меру пресечения. Несколько дней назад ей сообщили о подозрении по статье о сопротивлении представителю власти, работнику правоохранительного органа и т.д.

Суд в Днепре избирал меру пресечения 22-летней Татьяне Патинке 15 сентября 2023 года. Ориентировочно в 13:17 стало известно о начале заседания суда.

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Женщина в суде заявила, что правоохранитель не показал ей свое удостоверение. Она объяснила, что виновной себя не считает.

Судья спросил, считается ли работник полиции таковым только после показа удостоверения. На что Татьяна ответила, что она действительно так считает, ведь ее любимый на тот момент расставался с женой и они делили имущество. Поэтому она "волновалась, чтобы это не были какие-то бандиты или кто-либо еще".

Что заявила в суде Татьяна Патинка: смотрите видео

Татьяне Патинке избирали меру пресечения: смотрите видео

В зале суда Татьяна Патинка была без адвоката. По данным журналистов, прокурор просил для нее ночной домашний арест. В то же время она – о личном обязательстве для себя.

Впоследствии суд назначил ей ночной домашний арест с 21:00 до 7:00. Он будет действовать в течение двух месяцев – до 13 ноября 2023 года. То есть судья удовлетворил просьбу прокуроров частично.

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