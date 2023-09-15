У залі суду – без адвоката: супутниця застреленого у Дніпрі чоловіка не вважає себе винною

Супутниці чоловіка, який загинув під час стрілянини у Дніпрі, обирали запобіжний захід. Декілька днів тому їй повідомили про підозру за статтею про опір представникові влади, працівникові правоохоронного органу та інше.

Суд у Дніпрі обирав запобіжний захід 22-річній Тетяні Патинці 15 вересня 2023 року. Орієнтовно о 13:17 стало відомо про початок засідання суду.

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Суд обирав запобіжний захід жінці, яка була супутницею застреленого у Дніпрі чоловіка

Жінка у суді заявила, що правоохоронець не надав їй свого посвідчення. Вона пояснила, що винною себе не вважає.

Суддя запитав, чи працівник поліції вважається таким тільки після показу посвідчення. На що Тетяна відповіла, що наразі вона справді так вважає, адже її коханий на той момент розлучався з дружиною і вони ділили майно. Тому вона "хвилювалась, щоб це не були ніякі не бандити, ні ще щось".

Що заявила у суді Тетяна Патинка: дивіться відео

Тетяні Патинці обирали запобіжний захід: дивіться відео

У залі суду Тетяна Патинка була без адвоката. За даними журналістів, прокурор просив для неї нічний домашній арешт. Натомість вона – про особисте зобов'язання для себе.

Згодом суд призначив їй нічний домашній арешт – з 21:00 до 7:00. Він діятиме протягом двох місяців – до 13 листопада 2023 року. Тобто суддя задовольнив прохання прокурорів лише частково.

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