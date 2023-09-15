Джумбері Сілогаву застрелив у Дніпрі 29 серпня патрульний поліцейський. У машині з ним була жінка, 23-річна Тетяна Патинка. Їй наразі обирають запобіжний захід.

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Що відомо про судове засідання

Воно розпочалося у Бабушкінському райсуді Дніпра.

Жінці – учасниці інциденту з патрульними обирають запобіжний захід, адже саме вона перебувала за кермом автівки. 12 вересня їй оголосили підозру.

Як повідомляють кореспонденти "Суспільного" із зали суду, прокурор просить про домашній нічний арешт для підозрюваної з 22 до 8 години.

Тетяна Патинка в залі суду: дивіться відео

У чому підозрюють Тетяну Патинку

Слідчі ГУНП в Дніпропетровській області вручили їй повідомлення про підозру за частиною 2 статті 342 Кримінального кодексу України (опір представникові влади, працівникові правоохоронного органу тощо).

Раніше ЗМІ показали ролик, на якому видно, що жінка, котра перебувала на місці подій під час стрілянини у Дніпрі, взяла участь у бійці з патрульними. На кадрах можна побачити, що чоловік нападав на патрульного, той захищався та відступав. У цей момент Тетяна напала на патрульну зі спини та схопила її.

Крім цього, вона намагалася поїхати з місця події після того, як патрульні зупинили автівку після вчинення ДТП.

У поліції зазначили, що в рамках досудового розслідування тривають слідчі дії, судова медична експертиза та інші слідчі заходи для встановлення всіх обставин правопорушення, вчиненого 29 серпня щодо патрульних поліцейських. Тож за результатами можлива додаткова кваліфікація.

Хто така Тетяна Патинка

Про Патинку відомо, що вона, імовірно, була коханкою загиблого Силогави. Родом жінка із селища міського типу Петриківка на Дніпропетровщині. Там жив й сам Сілогава, в якого був ритуальний бізнес. Вочевидь, Патинка також була дотична до цієї сфери, адже викладала тіктоки на фоні трун.