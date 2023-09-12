12 вересня слідчі ГУНП в Дніпропетровській області вручили 23-річній Тетяні Патинці повідомлення про підозру за частиною 2 статті 342 Кримінального кодексу України (опір представникові влади, працівникові правоохоронного органу та ін.).

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Чому жінці вручили підозру

Раніше ЗМІ показали відео, на якому видно, що жінка, яка перебувала на місці подій під час стрілянини у Дніпрі, взяла участь у бійці з патрульними. На кадрах можна побачити, що чоловік нападав на патрульного, той захищався та відступав. В цей момент Тетяна напала на патрульну зі спини та схопила її.

Крім цього, вона намагалась поїхати з місця події після того, як патрульні зупинили автівку після вчинення ДТП.

У поліції зазначили, що в рамках досудового розслідування тривають слідчі дії, судова медична експертиза та інші слідчі заходи для встановлення всіх обставин правопорушення, вчиненого 29 серпня щодо патрульних поліцейських. Тож за результатами можлива додаткова кваліфікація.

Зверніть увагу. У справі ДБР щодо дій поліцейського ця жінка, швидше за все, проходитиме як свідок та учасниця подій, адже ДБР розслідує виключно правоохоронні структури. Натомість цивільні громадяни – це вже робота Національної поліції.

Що передувало: головне про стрілянину у Дніпрі