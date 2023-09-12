12 сентября следователи ГУНП в Днепропетровской области вручили 23-летней Татьяне Патынке уведомление о подозрении по части 2 статьи 342 Уголовного кодекса Украины (сопротивление представителю власти, работнику правоохранительного органа и др.).

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Почему женщине вручили подозрение

Ранее СМИ показали видео, на котором видно, что находившаяся на месте событий во время стрельбы в Днепре женщина приняла участие в драке с патрульными. На кадрах можно увидеть, что мужчина нападал на патрульного, защищался и отступал. В этот момент Татьяна напала на патрульную со спины и схватила ее.

Кроме того, она пыталась уехать с места происшествия после того, как патрульные остановили автомобиль после совершения ДТП.

В полиции отметили, что в рамках досудебного расследования продолжаются следственные действия, судебная медицинская экспертиза и другие следственные меры по установлению всех обстоятельств правонарушения, совершенного 29 августа в отношении патрульных полицейских. Так что по результатам возможна дополнительная квалификация.

Обратите внимание. По делу ДБР по поводу действий полицейского эта женщина, скорее всего, будет проходить как свидетель и участница событий, ведь ДБР расследует исключительно правоохранительные структуры. А гражданские граждане – это уже работа Национальной полиции.

Что предшествовало: главное о стрельбе в Днепре