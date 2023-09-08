Постраждалій під час стрілянини у Дніпрі патрульній Анастасії вдалось зібрати 1 мільйон 125 тисяч гривень. Наразі збір завершено.
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Гроші підуть на потреби фронту
Нещодавно Україну сколихнула звістка про стрілянину у Дніпрі: патрульний застрелив чоловіка. Поліцейському обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту на 60 діб. Після цього постраждала патрульна відкрила збір "на лікування та адвокатів".
Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький розповів, що ці гроші передадуть на потреби Збройних Сил України.
Він зазначив, що неймовірно приємно відчувати таку підтримку і консолідацію, але цих грошей потребують на фронті.
Безперечно, що в умовах тих потреб, які є на фронті, ці кошти просто зобовʼязані потрапити туди,
– написав він.
За його словами, з самого початку було волею і Насті, і Єгора, і всієї поліцейської спільноти. Білошицький розповів, що кошти перерахують фонду "Повернись живим".
Патрульний застрелив чоловіка у Дніпрі: останні новини
- У Дніпрі 29 серпня сталася сутичка між поліцейським та водієм автівки, яка закінчилася стріляниною. Так, діти застреленого чоловіка сказали своїй матері, що їхній батько був п'яним до того, як стався цей нещасний випадок. Жінка також розповіла, що під час інциденту в машині була не вона, а дівчина її колишнього чоловіка. За її словами, наразі її діти – 14-річний Давид і 12-річний Джумбері – потребують психологічної допомоги, й незабаром хлопці почнуть займатися з фахівцями.
- Під стінами суду у Дніпрі, де обирали запобіжний захід патрульному, що застрелив чоловіка, зібралися його колеги. Вони чекали на справедливе рішення від судді. Підтримати 21-річного поліцейського Єгора Звонкова прийшли не лише колеги, які знали його особисто, але й ті, що знайомі з ним лише по службі. Суддя тим часом, переглянувши відео, зняте дітьми загиблого та записи з бодікамер патрульних, пішов до нарадчої кімнати.
- У Дніпрі патрульному Єгору Звонкову обрали запобіжний захід. Раніше чоловіку повідомили про підозру за фактом умисного вбивства та перевищення службових повноважень. Патрульному Єгору Звонкову 31 серпня обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту на 60 діб. Це рішення порадувало його колег, які перебували у залі суду.