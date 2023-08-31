Підтримати 21-річного поліцейського Єгора Звонкова прийшли не лише колеги, які знали його особисто, але й ті, що знайомі з ним лише по службі. Суддя тим часом, переглянувши відео, зняте дітьми загиблого та записи з бодікамер патрульних, пішов до нарадчої кімнати, передає 24 Канал.

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Товариші прагнуть законне рішення для підозрюваного

Правоохоронці, які служать у різних з підозрюваним батальйонах і ротах, кажуть, що очікують на справедливе та законне рішення для свого колеги. Вони заявили журналістам, що планують перебувати під судом до кінця судового засідання.

Так, один із поліцейський наголосив, що справедливо буде відпустити Єгора Звонкова під особисте зобов'язання або під нічний домашній арешт. Також він зазначив, що не знає, як би діяв на місці підозрюваного. Втім, за його словами, очевидно, що з боку водія і пасажирів авто була "провокація чистої води". Особисто Звонкова – він не знає, проте може сказати, що той – відповідальний поліцейський. Інший епітет, якими колеги описали Звонкова, був "вихований".

"Дуже хороший хлопець"

Раніше журналісти поспілкувалися з двома жінками, які прийшли до будівлі суду. Одна з них розповіла, що підозрюваний виконував свої повноваження на гідному рівні. Інша у свою чергу додала, що ситуація, в якій опинився Звонков, – "стресова". Також вона заявила, що кожен поліцейський має бути готовий до застосування зброї, тоді, коли це потрібно відповідно до законодавства. Хоча вона не знала патрульного особисто, але за, словами його командирів, він був "хорошою людиною" та "гідним працівником".