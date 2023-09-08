Пострадавшей во время стрельбы в Днепре патрульной Анастасии удалось собрать 1 миллион 125 тысяч гривен. В настоящее время сбор завершен.
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Деньги пойдут на нужды фронта
Недавно Украину всколыхнуло известие о стрельбе в Днепре: патрульный застрелил мужчину. Полицейскому избрали меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста на 60 суток. После этого пострадавшая патрульная открыла сбор "на лечение и адвокатов".
Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий рассказал, что эти деньги будут переданы на нужды Вооруженных Сил Украины.
Он отметил, что невероятно приятно ощущать такую поддержку и консолидацию, но эти деньги нужны на фронте.
Бесспорно, что в условиях тех потребностей, которые есть на фронте, эти средства просто обязаны попасть туда,
– написал он.
По его словам, это с самого начала было волей и Насти, и Егора, и всего полицейского сообщества. Белошицкий рассказал, что средства перечислят фонду "Повернись живим".
Патрульный застрелил мужчину в Днепре: последние новости
- В Днепре 29 августа произошла драка между полицейским и водителем автомобиля, которая закончилась стрельбой. Так, дети застреленного мужчины сказали своей матери, что их отец был пьяным до того, как произошел этот несчастный случай. Женщина рассказала, что во время инцидента в машине была не она, а девушка ее бывшего мужа. По ее словам, в настоящее время ее дети – 14-летний Давид и 12-летний Джумбери – нуждаются в психологической помощи, и вскоре ребята начнут заниматься со специалистами.
- Под стенами суда в Днепре, где избирали меру пресечения патрульному, застрелившему мужчину, собрались его коллеги. Они ждали справедливого решения судьи. Поддержать 21-летнего полицейского Егора Звонкова пришли не только коллеги, знавшие его лично, но и те, кто знаком с ним только по службе. Судья тем временем, просмотрев видео, снятое детьми погибшего и записи с патрульных бодикамер, пошел в совещательную комнату.
- В Днепре патрульному Егору Звонкову избрали меру пресечения. Ранее мужчине сообщили о подозрении по факту умышленного убийства и превышения служебных полномочий. Патрульному Егору Звонкову 31 августа избрали меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста на 60 суток. Это решение порадовало его коллег, находившихся в зале суда.