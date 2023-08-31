Окрім того, в автівці перебували двоє синів загиблого. Спершу повідомляли, що за кермом Jaguar була дружина Сілогави – Наталія.

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Водночас згодом з'ясувалося, що подружжя розлучилося у квітні 2023 року. Причиною стала Тетяна Патинка. Розповідають, що вона була коханкою загиблого. До слова, Jaguar, у якому вони їхали, записаний на Наталію.

У день загибелі Сілогава з Патинкою та двома синами зібралися їхати на море. Дружина не знала, що чоловік, вочевидь, був нетверезим. Вона прибула на місце інциденту й забрала дітей.

Що відомо про Тетяну Патинку

Патинці – 23 роки. Родом вона з селища міського типу Петриківка на Дніпропетровщині. Власне там жив й сам Сілогава. У нього був ритуальний бізнес. Вочевидь, Патинка також була дотична до цієї сфери. Вона викладала тіктоки на фоні трун.

Один з тіктоків Патинки: дивіться відео

Повідомляють, що, вочевидь, за кермом був власне Сілогава. Водночас, коли поліцейські почали зупиняти машину за порушення правил дорожнього руху, вони з Патинкою помінялися місцями.

Сілогаву вже поховали – напередодні Дня народження. 1 вересня йому мало виповнитися 39 років.