Кроме того, в автомобиле находились двое сыновей погибшего. Сначала сообщалось, что за рулем Jaguar была жена Силогавы – Наталья.

Обратите внимание Патрульный застрелил мужчину в Днепре: все, что известно об инциденте

В то же время впоследствии выяснилось, что супруги развелись в апреле 2023 года. Причиной стала Татьяна Патинка. Рассказывают, что она была любовницей погибшего. К слову, Jaguar, в котором они ехали, записан на Наталью.

В день гибели Силогава с Патынкой и двумя сыновьями собрались уехать на море. Жена не знала, что мужчина, очевидно, был нетрезв. Она прибыла на место инцидента и увезла детей.

Что известно о Татьяне Патинке

Патинке – 23 года. Родом она из поселка городского типа Петриковка на Днепропетровщине. Там жил и сам Силогава. У него был ритуальный бизнес. Очевидно, Патинка также была причастна к этой сфере. Она выкладывала тектоки на фоне гробов.

Один из тектоков Патинки: смотрите видео

Сообщается, что, очевидно, за рулем был собственно Силогава. В то же время, когда полицейские начали останавливать машину за нарушение ПДД, они с Патинкой поменялись местами.

Силогаву уже похоронили – в канун Дня рождения. 1 сентября ему должно было исполниться 39 лет.