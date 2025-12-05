В сети пишут, что "заминировали" поезд "Интерсити" Киев – Запорожье: что говорят в Укрзализныце
- 5 декабря вечером появилось сообщение о якобы минировании поезда "Интерсити" Киев – Запорожье.
- Оказалось, что оно было ложным.
Вечером 5 декабря в сети сообщили о заминировании поезда, который следовал из Киева в Запорожье. В Укрзализныце раскрыли детали инцидента.
В пресс-службе Укрзализныци для 24 Канала рассказали, действительно ли кто-то заминировал пассажирский поезд.
Смотрите также Программа "УЗ-3000": украинцы купили тысячи билетов на миллионы километров
Что известно о минировании поезда "Киев – Запорожье"?
Так, телеграмм-каналы рассказали, что пассажиров поезда "Интерсити", следовавшего через Днепр, заставили выйти наружу. Все из-за сообщений о том, что поезд могли заминировать. Вынужденная остановка произошла, когда поезд находился недалеко от Пятихаток.
В компании подтвердили, что действительно была информация о минировании поезда номер 731, который следовал из Киева в Запорожье. Соответствующие специалисты осмотрели поезд, но взрывчатых веществ там не обнаружили.
Сейчас продолжается посадка пассажиров.
В Укрзализныце заявили, что сообщений о минировании поступает очень много. Обычно, они оказываются ложными.
Последние случаи фейковых минирований
- 12 октября в нескольких городах полиция проверяла поезда из-за анонимных сообщений о заминировании. Поэтому пассажиры поезда Кривой Рог – Ивано-Франковск более часа ждали посадки, пока правоохранители обследовали вагоны. Также сообщалось о возможном заминировании поезда Будапешт – Киев. Его остановили, пассажиров отвели на безопасное расстояние, а из-за непогоды маленьких детей на время проверки полиция взяла к автомобилям. Из-за подобных сообщений задержался и поезд Львов – Днепр. Полиция Ивано-Франковска проверила поезд Черновцы – Ивано-Франковск – Запорожье возле Бурштына.
- В Черновцах ИТ-специалиста приговорили к полутора годам заключения за рассылку фейковых сообщений о взрывчатках в школах и детских садах. По словам правоохранителей, мужчина прибег к таким действиям, чтобы перевести учебные заведения на дистанционный формат обучения.