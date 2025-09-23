В каких областях заморозки ударят уже на этой неделе
- Со среды, 24 сентября, в Украине ожидается резкое похолодание из-за вторжения арктической воздушной массы.
- Заморозки до -3 градусов прогнозируются в западных областях 26 – 28 сентября, а также местами в восточных областях на поверхности почвы.
Уже на этой неделе в Украине прогнозируют заморозки. Температура на поверхности почвы может падать до -3 градусов.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на прогноз синоптика Игоря Кибальчича для Meteoprog.
Когда будут заморозки в Украине?
Нынешняя неделя началась с теплой и сухой погоды. Однако уже со среды, 24 сентября, нас ждет резкое похолодание. Его причиной станет вторжением с севера арктической воздушной массы и прохождение холодного фронта.
По итогам, температура воздуха снизится на 11 – 14 градусов, а ночью местами уже будут наблюдаться заморозки,
– рассказал Кибальчич.
Первые заморозки 0...-3 возможны в пятницу, 26 сентября и в субботу, 27 сентября, в западной части на поверхности почвы и местами в воздухе. В других областях ночью +2...+8.
В воскресенье, 28 сентября, температура воздуха ночью составит +3...+9, заморозки 0...-3 в западной части, а также местами в восточных областях на поверхности почвы.
Будут ли снега и бабье лето в Украине?
В комментарии 24 Каналу Ивано-Франковский областной центр по гидрометеорологии рассказал, что существенное снижение температуры после 24 сентября может привести к выпадению снега и мокрого снега в Карпатах. Кроме того, возможны умеренные осадки в виде дождя.
Относительно бабьего лета, синоптик Наталья Птуха говорит, что потепление 20 – 24 сентября уже можно считать им – хотя синоптики и не используют этот термин.
В то же время стоит учитывать, что пока в Украине даже не началась метеорологическая осень. Однако, вероятно, эта неделя станет переломной.