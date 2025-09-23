Уже на этой неделе в Украине прогнозируют заморозки. Температура на поверхности почвы может падать до -3 градусов.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на прогноз синоптика Игоря Кибальчича для Meteoprog.

Читайте также Похолодание и заморозки до -3 градусов: прогноз ночных и дневных температур на неделю

Когда будут заморозки в Украине?

Нынешняя неделя началась с теплой и сухой погоды. Однако уже со среды, 24 сентября, нас ждет резкое похолодание. Его причиной станет вторжением с севера арктической воздушной массы и прохождение холодного фронта.

По итогам, температура воздуха снизится на 11 – 14 градусов, а ночью местами уже будут наблюдаться заморозки,

– рассказал Кибальчич.

Первые заморозки 0...-3 возможны в пятницу, 26 сентября и в субботу, 27 сентября, в западной части на поверхности почвы и местами в воздухе. В других областях ночью +2...+8.

В воскресенье, 28 сентября, температура воздуха ночью составит +3...+9, заморозки 0...-3 в западной части, а также местами в восточных областях на поверхности почвы.

Будут ли снега и бабье лето в Украине?