Вже цього тижня в Україну прогнозують заморозки. Температура на поверхні ґрунту може падати до -3 градусів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прогноз синоптика Ігоря Кібальчича для Meteoprog.

Читайте також Похолодання та заморозки до -3 градусів: прогноз нічних та денних температур на тиждень

Коли будуть заморозки в Україні?

Нинішній тиждень почався з теплої та сухої погоди. Однак вже з середи, 24 вересня, на нас чекає різке похолодання. Його причиною стане вторгненням з півночі арктичної повітряної маси та проходження холодного фронту.

За підсумками, температура повітря знизиться на 11 – 14 градусів, а вночі місцями вже спостерігатимуться заморозки,

– розповів Кібальчич.

Перші заморозки 0…-3 можливі у п'ятницю, 26 вересня та у суботу, 27 вересня, у західній частині на поверхні ґрунту та місцями у повітрі. В інших областях вночі +2…+8.

У неділю, 28 вересня, температура повітря вночі становитиме +3…+9, заморозки 0…-3 у західній частині, а також місцями у східних областях на поверхні ґрунту.

Чи будуть сніги та бабине літо в Україні?