Когда заморозки станут настоящими морозами и в чем разница
- Заморозки в октябре в Украине является привычным явлением и определяются агрометеорологами в зависимости от состояния растений.
- Заморозки отличаются от морозов тем, что возникают в вегетационный период, а морозы – в холодный период года.
Чем дальше в осень, тем чаще в Украине фиксируют заморозки. Несмотря на "минус" такую погоду пока никак нельзя называть морозом.
Когда заморозки превратятся в морозы, рассказала представитель Укргидрометцентра Наталья Птуха в эксклюзивном интервью 24 Каналу.
Кто определяет, заморозки или морозы?
Наталья Птуха отметила, что заморозки в октябре – обычное явление. Однако метеорологическое лето в Украине затянулось, в результате чего у нас еще много растений в активной фазе или в фазе вегетации, иногда не собранный урожай.
Синоптик отметила, что решать, когда снижение температуры будет уже не заморозками, а морозами, будут агрометеорологи. Это зависит от состояния растений на полях и огородах.
Но пока у нас это снижение может быть именно заморозками,
– отметила Птуха.
Сейчас снижение температуры кратковременное. Преимущественно только несколько часов ночью перед рассветом, когда наблюдаются самые низкие значения температуры в течение суток.
Мороз или заморозки: в чем разница?
Заморозки – это снижение температуры до 0 градусов и ниже в вегетационный период, когда растения начали, или еще не завершили свое развитие, объясняет Укргидрометцентр. Это явление может привести к повреждению растений или потере урожая.
Мороз – это длительное снижение температуры ниже 0 в холодный период года, когда растения находятся в состоянии покоя. Повредить зимующие сельхозкультуры или плодовые деревья в холодный период могут только сильные морозы при недостаточном снежном покрове.
Какой будет погода в октябре?
Наталья Птуха подтвердила, что заморозки на поверхности почвы и местами даже в воздухе в ночные часы могут быть 3 октября в западных Житомирской и Винницкой областях.
Пока что снега ожидать не стоит, говорит синоптик. Мокрый снег может быть только на высокогорье Карпат. На остальной территории осадки только в жидкой фазе – то есть в виде дождя.
Птуха отметила, что прояснение после длительных дождей будет в пятницу, 3 октября. Погода будет сухой практически во всех областях. Однако после этого дожди снова вернутся.