Чем дальше в осень, тем чаще в Украине фиксируют заморозки. Несмотря на "минус" такую погоду пока никак нельзя называть морозом.

Когда заморозки превратятся в морозы, рассказала представитель Укргидрометцентра Наталья Птуха в эксклюзивном интервью 24 Каналу.

Кто определяет, заморозки или морозы?

Наталья Птуха отметила, что заморозки в октябре – обычное явление. Однако метеорологическое лето в Украине затянулось, в результате чего у нас еще много растений в активной фазе или в фазе вегетации, иногда не собранный урожай.

Синоптик отметила, что решать, когда снижение температуры будет уже не заморозками, а морозами, будут агрометеорологи. Это зависит от состояния растений на полях и огородах.

Но пока у нас это снижение может быть именно заморозками,

– отметила Птуха.

Сейчас снижение температуры кратковременное. Преимущественно только несколько часов ночью перед рассветом, когда наблюдаются самые низкие значения температуры в течение суток.

Мороз или заморозки: в чем разница?

Заморозки – это снижение температуры до 0 градусов и ниже в вегетационный период, когда растения начали, или еще не завершили свое развитие, объясняет Укргидрометцентр. Это явление может привести к повреждению растений или потере урожая.



Мороз – это длительное снижение температуры ниже 0 в холодный период года, когда растения находятся в состоянии покоя. Повредить зимующие сельхозкультуры или плодовые деревья в холодный период могут только сильные морозы при недостаточном снежном покрове.

Какой будет погода в октябре?