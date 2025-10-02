Коли заморозки стануть справжніми морозами і в чому різниця
- Заморозки в жовтні в Україні є звичним явищем і визначаються агрометеорологами залежно від стану рослин.
- Заморозки відрізняються від морозів тим, що виникають у вегетаційний період, а морози – у холодний період року.
Чим далі в осінь, тим частіше в Україні фіксують заморозки. Попри "мінус" таку погоду поки аж ніяк не можна називати морозом.
Коли заморозки перетворяться на морози, розповіла представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу.
Хто визначає, заморозки чи морози?
Наталія Птуха зауважила, що заморозки у жовтні – звичне явище. Однак метеорологічне літо в Україні затягнулося, внаслідок чого в нас ще багато рослин в активній фазі або в фазі вегетації, подекуди не зібраний урожай.
Синоптикиня зазначила, що вирішувати, коли зниження температури буде вже не заморозками, а морозами, будуть агрометеорологи. Це залежить від стану рослин на полях і городах.
Але поки що в нас це зниження може бути саме заморозками,
– зауважила Птуха.
Зараз зниження температури короткочасне. Переважно тільки кілька годин вночі перед світанком, коли спостерігаються найнижчі значення температури впродовж доби.
Мороз чи заморозки: у чому різниця?
Заморозки – це зниження температури до 0 градусів і нижче у вегетаційний період, коли рослини почали, або ще не завершили свій розвиток, пояснює Укргідрометцентр. Це явище може призвести до пошкодження рослин або втрати урожаю.
Мороз – це тривале зниження температури нижче 0 у холодний період року, коли рослини знаходяться у стані спокою. Пошкодити зимуючі сільгоспкультури або плодові дерева у холодний період можуть лише сильні морози за недостатнього снігового покриву.
Якою буде погода у жовтні?
Наталія Птуха підтвердила, що заморозки на поверхні ґрунту і місцями навіть в повітрі в нічні години можуть бути 3 жовтня у західних Житомирській та Вінницькій областях.
Поки що на сніг очікувати не варто, каже синоптикиня. Мокрий сніг може бути тільки на високогір'ї Карпат. На решті територій опади лише у рідкій фазі – тобто у вигляді дощу.
Птуха зазначила, що прояснення після тривалих дощів буде у п'ятницю, 3 жовтня. Погода буде сухою практично у всіх областях. Однак після цього дощі знову повернуться.