На Львовщине прогнозируют заморозки: какой будет погода в области 27 сентября
- Во Львове и области 27 сентября прогнозируются сильные ночные заморозки в воздухе.
- В течение дня ожидается переменная облачность без осадков с температурой до 19 градусов.
Во Львове и области в субботу, 27 сентября, будут заморозки в воздухе. Ожидается осенняя погода в течение дня на всей территории региона.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Львовский региональный центр по гидрометеорологии.
Смотрите также Солнечно, но местами с заморозками: прогноз погоды на 27 сентября
Ожидать ли заморозков на Львовщине в ближайшее время?
Ночные заморозки 27 сентября во Львовской области будут сильными и утром. Синоптики прогнозируют, что в воздухе температура заморозков составит 0 – 5 градусов. В областном центре заморозки будут от 0 до 2 градусов тепла.
В целом на Львовщине в субботу ожидается переменная облачность без осадков. Ночью и утром будет слабый туман. Днем температура воздуха поднимется до 14 – 19 градусов тепла. Во Львове столбики термометра будут показывать от 15 до 17 градусов тепла.
В сети показали фото первого инея на территории Украины. Об осенних заморозках на поверхности почвы заметили на Киевщине, Ровенщине, Львовщине и в Волынской области.
Какой будет погода в ближайшие дни?
Заморозки – это не единственное, что ожидает Украину в конце сентября. Уже с 29 сентября синоптики прогнозируют дожди по всей территории и снижение температуры до +10...+13, на юге и Закарпатье может быть от +14 до +18 градусов. Во вторник, 30 сентября, осадков не ожидается только в северных регионах. Температура будет оставаться примерно на тех же показателях.
В октябре погода будет оставаться похожей. Средняя месячная температура прогнозируется на уровне 7 – 13 градусов тепла. Синоптики говорят, что такой показатель на 1 градус выше нормы. Месячное количество осадков прогнозируется на уровне 31 – 77 миллиметров, а в Карпатах и горах Крыма – 51 – 101 миллиметр.