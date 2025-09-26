Во Львове и области в субботу, 27 сентября, будут заморозки в воздухе. Ожидается осенняя погода в течение дня на всей территории региона.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

Смотрите также Солнечно, но местами с заморозками: прогноз погоды на 27 сентября

Ожидать ли заморозков на Львовщине в ближайшее время?

Ночные заморозки 27 сентября во Львовской области будут сильными и утром. Синоптики прогнозируют, что в воздухе температура заморозков составит 0 – 5 градусов. В областном центре заморозки будут от 0 до 2 градусов тепла.

В целом на Львовщине в субботу ожидается переменная облачность без осадков. Ночью и утром будет слабый туман. Днем температура воздуха поднимется до 14 – 19 градусов тепла. Во Львове столбики термометра будут показывать от 15 до 17 градусов тепла.

В сети показали фото первого инея на территории Украины. Об осенних заморозках на поверхности почвы заметили на Киевщине, Ровенщине, Львовщине и в Волынской области.

Какой будет погода в ближайшие дни?