У Львові та області в суботу, 27 вересня, будуть заморозки в повітрі. Очікується осіння погода протягом дня на всій території регіону.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Львівський регіональний центр з гідрометеорології.

Чи очікувати заморозків на Львівщині найближчим часом?

Нічні заморозки 27 вересня у Львівській області будуть сильними й зранку. Синоптики прогнозують, що в повітрі температура заморозків складатиме 0 – 5 градусів морозу. В обласному центрі заморозки будуть від 0 до 2 градусів.

Загалом на Львівщині в суботу очікується мінлива хмарність без опадів. Вночі та зранку буде слабкий туман. Удень температура повітря підійметься до 14 – 19 градусів тепла. У Львові стовпчики термометра показуватимуть від 15 до 17 градусів тепла.

У мережі показали фото першого інею на території України. Про осінні заморозки на поверхні ґрунту помітили на Київщині, Рівненщині, Львівщині та у Волинській області.

Якою буде погода найближчими днями?