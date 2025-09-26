Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Львівський регіональний центр з гідрометеорології.
Чи очікувати заморозків на Львівщині найближчим часом?
Нічні заморозки 27 вересня у Львівській області будуть сильними й зранку. Синоптики прогнозують, що в повітрі температура заморозків складатиме 0 – 5 градусів. В обласному центрі заморозки будуть від 0 до 2 градусів тепла.
Загалом на Львівщині в суботу очікується мінлива хмарність без опадів. Вночі та зранку буде слабкий туман. Удень температура повітря підійметься до 14 – 19 градусів тепла. У Львові стовпчики термометра показуватимуть від 15 до 17 градусів тепла.
У мережі показали фото першого інею на території України. Про осінні заморозки на поверхні ґрунту помітили на Київщині, Рівненщині, Львівщині та у Волинській області.
Якою буде погода найближчими днями?
Заморозки – це не єдине, що очікує Україну наприкінці вересня. Вже з 29 вересня синоптики прогнозують дощі по всій території та зниження температури до +10…+13, на півдні та Закарпатті може бути від +14 до +18 градусів. У вівторок, 30 вересня, опадів не очікується лише в північних регіонах. Температура лишатиметься приблизно на тих же показниках.
У жовтні погода залишатиметься схожою. Середня місячна температура прогнозується на рівні 7 – 13 градусів тепла. Синоптики кажуть, що такий показник є на 1 градус вищим за норму. Місячна кількість опадів прогнозується на рівні 31 – 77 міліметрів, а в Карпатах та горах Криму – 51 – 101 міліметр.