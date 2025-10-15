На этой неделе температура воздуха в ночные часы будет колебаться в диапазоне от 1 до 7 градусов тепла. В то же время часть регионов предупреждают о заморозках.

Причину этого объяснил синоптик Украинского гидрометеорологического центра Иван Семилит. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на РБК-Украина.

Что вызвало заморозки?

Некоторые области, в частности южные и восточные, предупреждают о заморозках. Они возникли из-за повышения давления, которое приводит к уменьшению облачности. Это является причиной более интенсивного выхолаживания приземного слоя воздуха ночью.

В то же время в дневные часы украинцам стоит ожидать ориентировочно от 5 до 12 градусов тепла. Впрочем, местами температура воздуха будет все же выше. Например, на юге и юго-востоке страны пригреет до 15 градусов тепла.

Это, опять же, будет обусловлено тем, что будет меньше облаков и будет немного лучше в дневные часы солнце прогревать приземный слой. То есть будет немного теплее на юго-востоке и на юге,

– объяснил синоптик.

Какую погоду ожидать в ближайшее время?