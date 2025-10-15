Цього тижня температура повітря в нічні години коливатиметься у діапазоні від 1 до 7 градусів тепла. Водночас частину регіонів попереджають про заморозки.

Причину цього пояснив синоптик Українського гідрометеорологічного центру Іван Семиліт. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на РБК-Україна.

Що спричинило заморозки?

Деякі області, зокрема південні та східні, попереджають про заморозки. Вони виникли через підвищення тиску, який призводить до зменшення хмарності. Це є причиною інтенсивнішого вихолодження приземного шару повітря вночі.

Водночас у денні години українцям варто очікувати орієнтовно від 5 до 12 градусів тепла. Утім, подекуди температура повітря буде все ж вищою. Наприклад, на півдні та південному сході країни пригріє до 15 градусів тепла.

Це, знову ж таки, буде зумовлено тим, що буде менше хмар і буде трішки краще в денні години сонце прогрівати приземний шар. Тобто буде трішечки тепліше на південному сході та на півдні,

– пояснив синоптик.

Яку погоду очікувати найближчим часом?