Синоптик пояснив, чому в Україну повернулися заморозки, і що очікувати в денні години
- Заморозки в Україні виникли через підняття тиску, який зменшує хмарність і призводить до інтенсивнішого вихолодження повітря вночі.
- У денні години температура коливатиметься від 5 до 12 градусів тепла, з можливістю підвищення до 15 градусів на півдні та південному сході.
Цього тижня температура повітря в нічні години коливатиметься у діапазоні від 1 до 7 градусів тепла. Водночас частину регіонів попереджають про заморозки.
Причину цього пояснив синоптик Українського гідрометеорологічного центру Іван Семиліт. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на РБК-Україна.
Що спричинило заморозки?
Деякі області, зокрема південні та східні, попереджають про заморозки. Вони виникли через підвищення тиску, який призводить до зменшення хмарності. Це є причиною інтенсивнішого вихолодження приземного шару повітря вночі.
Водночас у денні години українцям варто очікувати орієнтовно від 5 до 12 градусів тепла. Утім, подекуди температура повітря буде все ж вищою. Наприклад, на півдні та південному сході країни пригріє до 15 градусів тепла.
Це, знову ж таки, буде зумовлено тим, що буде менше хмар і буде трішки краще в денні години сонце прогрівати приземний шар. Тобто буде трішечки тепліше на південному сході та на півдні,
– пояснив синоптик.
Яку погоду очікувати найближчим часом?
Нагадаємо, раніше синоптики повідомляли про заморозки на поверхні ґрунту від 0 до 3 градусів у південних, центральних, східних і Сумській областях у прогнозі погоди на період з 14 по 17 жовтня.
До кінця поточного тижня в Україні очікуються незначні або помірні дощі та збільшення туманів. Водночас температура коливатиметься від 2 до 17 градусів тепла залежно від регіону та часу доби.
Згідно з даними Угргідрометцентру, з 15 по 16 жовтня на півночі та північному сході прогнозують незначні дощі. Водночас у Карпатах і північній частині місцями вони будуть з мокрим снігом.