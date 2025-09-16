В Украине постепенно падает температура. Особенно прохладно в ночные часы.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на прогноз синоптика Игоря Кибальчича для Meteoprog.

Ждать ли заморозков в Украине?

Да, на этой неделе будет преобладать теплая погода, временами с дождями и порывистым ветром. Ночью температура местами может опускаться достаточно низко. Однако заморозков пока ожидать не стоит.

Так, во вторник, 16 сентября температура ночью в среднем будет достигать +9...+14. В среду, 17 сентября – +10...+15.

В четверг, 18 сентября также будет +10...+16, однако в западных областях температура опустится до +5...+10.

В пятницу, 19 сентября также будет прохладно – +7...+12 ночью в большинстве областей. Лишь на юго-востоке +11...+16.

В субботу, 20 сентября ночью ожидается +9...+14. В воскресенье, 21 сентября термометры покажут +7...+12, в южной части +11...+16.

Когда же ударят заморозки?