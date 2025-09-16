В Україні поступово падає температура. Особливо прохолодно у нічні години.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прогноз синоптика Ігоря Кібальчича для Meteoprog.

Чи чекати заморозків в Україні?

Так, цього тижня переважатиме тепла погода, часом з дощами та поривчастим вітром. Вночі температура місцями може опускатися досить низько. Однак заморозків поки очікувати не варто.

Так, у вівторок, 16 вересня температура вночі в середньому сягатиме +9…+14. У середу, 17 вересня – +10…+15.

У четвер, 18 вересня також буде +10…+16, проте у західних областях температура опуститься до +5…+10.

У п'ятницю, 19 вересня також буде прохолодно – +7…+12 вночі у більшості областей. Лише на південному сході +11…+16.

У суботу, 20 вересня вночі очікується +9…+14. У неділю, 21 вересня термометри покажуть +7…+12, у південній частині +11…+16.

Коли ж вдарять заморозки?