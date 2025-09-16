Чи вдарять заморозки цього тижня
- Цього тижня в Україні переважатиме тепла погода з можливими дощами та поривчастим вітром, але заморозків поки не очікується.
- Температура вночі поступово знижуватиметься: у різні дні вона коливатиметься від +5 до +16 градусів в залежності від регіону.
В Україні поступово падає температура. Особливо прохолодно у нічні години.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прогноз синоптика Ігоря Кібальчича для Meteoprog.
Чи чекати заморозків в Україні?
Так, цього тижня переважатиме тепла погода, часом з дощами та поривчастим вітром. Вночі температура місцями може опускатися досить низько. Однак заморозків поки очікувати не варто.
Так, у вівторок, 16 вересня температура вночі в середньому сягатиме +9…+14. У середу, 17 вересня – +10…+15.
У четвер, 18 вересня також буде +10…+16, проте у західних областях температура опуститься до +5…+10.
У п'ятницю, 19 вересня також буде прохолодно – +7…+12 вночі у більшості областей. Лише на південному сході +11…+16.
У суботу, 20 вересня вночі очікується +9…+14. У неділю, 21 вересня термометри покажуть +7…+12, у південній частині +11…+16.
Коли ж вдарять заморозки?
Ігор Кібальчич очікує, що тепло в Україні протримається до третьої декади вересня. Після цього в Україну прийде холодне повітря арктичного походження.
Перші осінні заморозки на ґрунті можуть з’явитися вже після 20 вересня у північних, східних і західних областях.
Синоптик Іван Семиліта зазначав, що опускатися температура почне з другої половини вересня. Він наголосив, що похолодання не буде різким.