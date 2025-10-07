Ударят ли снова заморозки в ближайшее время
- Наталья Птуха из Укргидрометцентра сообщила, что в ближайшие дни в Украине заморозков не ожидается из-за облачности.
- Температура ночью будет колебаться от +3 до +13 градусов, днем - от +11 до +21 градуса, без существенных изменений в ближайшее время.
В Украине установилась осенняя дождливая погода. Синоптик ответила, ждать ли возвращения заморозков в ближайшие дни.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на прогноз представительницы Укргидрометцентра Натальи Птухи для РБК-Украина.
Будут ли заморозки в Украине?
По словам Птухи, учитывая облачность, о заморозках в Украине сейчас речь не идет.
Синоптик рассказала, что температура будет оставаться "в таких, достаточно комфортных" пределах – как для этого времени года.
Ночью в среднем будет +8...+13 (в западных и северных областях – +3...+9), а днем +11...+16 (по юго-восточной части – до +16...+21).
В принципе, там и сейчас примерно в этой же градации температура находится. То есть существенных изменений пока что, в ближайшие дни, претерпевать не будет,
– указала Птуха.
Кардинальных изменений погодных условий пока не ожидается. Осадки будут продолжаться, хотя площадь их охвата будет разной.
Когда заморозки станут морозами и будет ли снег?
Как рассказала Наталья Птуха в интервью 24 Канала, решать, когда заморозки называть морозами, будут агрометеорологи. Ведь по определению заморозки – это снижение температуры до 0 градусов и ниже в вегетационный период. Он пока не завершился, поэтому снижение температуры несет риск для растений.
Абсолютный минимум температуры за всю историю в октябре составлял -17...-20 градусов. Однако Птуха спешит успокоить, что такие морозы бывают не часто. Октябрь этого года, скорее всего, будет соответствовать климатической норме, или станет немного выше нее.
Снег по всей Украине в октябре маловероятен. Мокрый снег возможен только на высокогорье. На остальных территориях осадки в жидкой форме – то есть как дождь.