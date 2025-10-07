Як розповіла Наталія Птуха в інтерв'ю 24 Каналу, вирішувати, коли заморозки називати морозами, будуть агрометеорологи. Адже за визначенням заморозки – це зниження температури до 0 градусів і нижче у вегетаційний період. Він поки не завершився, тому зниження температури несе ризик для рослин.